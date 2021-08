Moordcommando van Taghi ontmaskerd: ‘Verkopen niets aan de vijand, alleen de dood’

Drankrij­der (24) opgepakt na frontale crash in Ede: man overleden, drie vrouwen gewond

27 augustus Bij een frontale botsing van twee auto’s vannacht in Ede is een 45-jarige man om het leven gekomen. Drie andere mensen raakten zwaargewond. Een 24-jarige man is opgepakt voor rijden onder invloed van alcohol. Hij zit nog vast, zijn rijbewijs is ingevorderd.