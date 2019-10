Moordenaar Wendell C. ging terug voor wapen en liet oudste dochter naar huis komen

gezinsdrama dordrechtWendell C. (35) is op de dag van de moord op zijn gezin teruggegaan naar het politiebureau in Dordrecht om zijn dienstwapen op te halen. De moordenaar was om vijf uur klaar met zijn dienst, ging aanvankelijk weg, maar keerde een uur later terug om het wapen mee te nemen. Een half uur daarop schoot hij thuis zijn vrouw Maryori en zijn dochters Nicolle (12) en Naiomy (8) dood.

Het Openbaar Ministerie maakte dinsdagochtend de resultaten bekend van het onderzoek door de Rijksrecherche naar de familiemoord. Daaruit blijkt verder dat de oudste dochter Nicolle (12) aanvankelijk niet thuis was, maar dat Wendell C. haar om 18.15 uur belde om naar huis te komen. Toen zij arriveerde moordde C. eerst zijn gezin uit, waarna hij zelfmoord pleegde.

Lees ook PREMIUM Waarom kiest een wanhopige vader voor moord op zijn gezin? Lees meer

Het onderzoek van de Rijksrecherche is opgesplitst in twee delen. Enerzijds is gekeken naar de schietpartij door vader, echtgenoot en tevens politieman Wendell C. (35) en de gebeurtenissen van die dag. Dat onderzoek is klaar, zo meldt het Openbaar Ministerie.

Alleen

Wat al langer duidelijk was, maakt justitie in het onderzoek nu ook helder: C. handelde alleen. ,,Na diverse getuigen gesproken te hebben, komt de Rijksrecherche tot de conclusie dat de politieman wegens relationele problemen zijn vrouw en kinderen om het leven heeft gebracht met zijn dienstwapen’’, klinkt de uitleg van het Openbaar Ministerie, dat de uiteindelijke leiding heeft over het onderzoek.

Quote De kans dat iemand anders dan de politie­agent verantwoor­de­lijk is geweest voor de dood van het gezin is zeer klein Openbaar Ministerie

,,Duidelijk is dat alle gezinsleden zijn overleden aan hun schietverwondingen. Ten aanzien van alternatieve scenario’s kan worden geconcludeerd dat de kans dat iemand anders dan de politieagent verantwoordelijk is geweest voor de dood van het gezin zeer klein is.’’

Dienstwapen

Het andere deel van het onderzoek door hetzelfde onderzoeksteam van de Rijksrecherche richt zich op de vraag of en wat de politie had kunnen doen om gebruik van het dienstwapen te voorkomen. Onduidelijk is nog wat de stand van zaken in dat onderzoek is.

Wendell werkte al jaren bij de politie in zijn eigen woonplaats Dordrecht. Hij werd geboren op Aruba, waar hij ook Maryori ontmoette. Zij was pas 15 jaar toen ze zwanger werd van de toen 23-jarige Wendell. Na de geboorte van dochter Nicolle verhuisden ze naar Nederland en kregen daar hun tweede dochter.

Breuk

Hun gelukkige huwelijk kwam kort voor de moord tot een einde. Die breuk leek in goede harmonie te verlopen. Maryori en dochters stonden de bewuste week op het punt hun huis aan de Heimerstein te verlaten om bij de moeder van Maryori te gaan wonen; de woning stond slechts 900 meter verderop.

Maryori en vader Wendell zouden twee dagen na de tragedie een afspraak hebben gehad met een advocaat om de zaken rond de scheiding goed te regelen. Daarna zouden zij vertrekken. Maryori was al aan het inpakken. Een tas met haar spullen stond op de dag van het drama al klaar in het huis.