‘Moordmachine’ moet overgeven bij terugzien van beelden eigen steekpartij op straat

Update Honderden jongeren slaags op stranden van Zandvoort en Noordwijk: vier mensen opgepakt

17 juni Op de stranden van Zandvoort en Noordwijk hebben woensdagavond grote groepen jongeren ruzie met elkaar gezocht. Ook het strand in Bloemendaal werd leeg geveegd. Bij de vechtpartij in Zandvoort raakten drie mensen gewond. Een 29-jarige Amsterdammer is aangehouden, omdat hij politiebevelen niet opvolgde. Ook een 29-jarige vrouw werd opgepakt, omdat ze een fles tegen iemand zijn hoofd gooide. In Noordwijk werden ook twee mensen opgepakt.