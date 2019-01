Moordplan binnen bajesmuren: kopstuk mocromaffia met spoed overgeplaatst

L., die vastzit op verdenking van betrokkenheid bij meerdere (mislukte) liquidaties, zou in een gebedsruimte worden omgebracht met een naar binnen gesmokkeld vuurwapen, zo luidde een tip aan justitie deze maand. L. verbleef in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Hij werd met spoed naar een isoleercel gebracht en is inmiddels overgeplaatst naar een andere gevangenis, bevestigen bronnen die kennis hebben van de zaak. Omar L.’s advocaat Sander Janssen wil niet reageren op vragen.

Lees ook Vijf verdachten van mocro-oorlog blijven vast Lees meer

De gevangenis in Krimpen aan den IJssel is na de informatie over het moordplan minutieus doorzocht. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen zegt dat afgelopen maandag bij een ‘reguliere controle’ twaalf telefoons zijn aangetroffen. Een wapen zou niet zijn gevonden. Maar een ingewijde zegt dat bij de zoekactie liefst 132 mobiele telefoons in beslag zijn genomen. Een andere crimineel bevestigt: ,,Bijna iedereen heeft een telefoon in Krimpen. Dat is nog steeds zo’’.

Begin januari meldde de politie nog dat het verdachten had aangehouden vanwege het gooien van een pakket over de gevangenismuur.

Nourdine A., alias Hitler

L. geldt als een kopstuk in wat de mocromaffia is gaan heten. Onder de bijnaam Suarez zou hij met gecodeerde telefoons liquidatieopdrachten hebben uitgedeeld. Zo zou L. achter de mislukte moordpoging zitten in 2016 op Nourdine A., alias Hitler.

Volgens het Openbaar Ministerie wilde L. met de moord op Nourdine A. de liquidatie van zijn broer Youssef in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt wreken. Via de beveiligde telefoon zou hij hebben geschreven: ‘Ik zoek hem al jaren. Deze flikker heeft de Staatslieden georganiseerd.’