Moordverdachte (17) zaak Savannah hoort vandaag strafeis

Op de eerste zittingsdag, gisteren, voor de rechtbank in Utrecht passeerden alle feiten die tegen hem spreken de revue. Maar buiten de families van het slachtoffer en die van de verdachte weet niemand hoe overtuigend de bewijslast is. Vanwege zijn leeftijd vindt het proces tegen Angelo S. plaats achter gesloten deuren.

Tweede dag

De tweede dag van het strafproces tegen Angelo S., verdachte van de moord op Savannah Dekker (14) uit Bunschoten is vanochtend om 09.15 uur hervat. Volgens Severeijns is de proceshouding van Angelo S. is onveranderd. ,,De verdachte zegt wel van alles, maar vertelt hij niets.''

Angelo en Savannah kenden elkaar van een chatsite. Volgens het Openbaar Ministerie bracht Angelo S. zijn chatvriendin om het leven tijdens een afspraakje in Bunschoten. Omdat hij niet zou hebben gehandeld in een opwelling maar weloverwogen toesloeg, legt het OM hem moord ten laste. De verdachte verrichtte volgens de dagvaarding 'zodanige geweldshandelingen waardoor het slachtoffer te water is geraakt, tengevolge waarvan het slachtoffer is overleden'. De details over wat er zich de bewuste middag heeft afgespeeld bij de brede sloot achter de sportvelden op bedrijventerrein de Kronkels, zijn nooit naar buiten gebracht, maar zullen in het proces een cruciale rol spelen.