Moordverdachte Jamel L. van steekpartij Albert Heijn bedreigde medewerkers van gemeente, toen hij vroeg om slaapplek en uitkering

Jamel L. deed begin april 2023 wegens onvoldoende inkomen een bijstandsaanvraag bij het Haagse Daklozenloket. Met een paar tientjes leefgeld op zak liep hij weer naar buiten. Hij was toen net vrijgelaten uit het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Scheveningen waar hij vast zat voor andere vergrijpen. Daar worden gevangenen met psychiatrische problematiek opgevangen.

Op 12 juni, acht dagen voor de dodelijke steekpartij in een Haagse Albert Heijn , meldde hij zich opnieuw bij de gemeente. Dit keer vroeg hij om een opvangplek. Die werd geweigerd. Hij zou door zijn verwarde en onrustige gedrag niet kunnen functioneren in een groep en een mogelijk gevaar zijn voor andere daklozen.

Tijdens die contacten met Haagse gemeentewerkers was L. namelijk ‘verbaal agressief en intimiderend’, schrijft burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de gemeenteraad. Daarom kreeg hij een tijdelijk toegangsverbod voor onder meer het stadhuis en gemeentekantoren. De politie werd op de hoogte gesteld van L.’s gedrag. Wat met die melding is gebeurd, is nog onbekend.

Grote impact zorgmedewerkers

‘Deze situaties en de mogelijkheid dat iemand met zulke zware problematiek zich kon melden bij het Daklozenloket heeft impact op onze medewerkers’, schrijft Van Zanen. ‘Met name voor de medewerkers die in contact zijn geweest met de verdachte. Wij zijn direct met hen in gesprek gegaan over deze situatie en bieden ondersteuning waar nodig. Wij proberen er zoveel mogelijk te zijn voor degenen die direct of indirect bij dit noodlottige steekincident betrokken zijn geweest.’

In 2018 werd hij in Curaçao tot tbs veroordeeld. Die maatregel werd uiteindelijk niet uitgevoerd omdat op het eiland geen geschikte kliniek bestaat. ‘Mede door de daaraan verbonden kosten’ nam Nederland de opgelegde behandeling niet over .

De Rotterdamse rechtbank, die L. begin deze maand veroordeelde voor bedreiging van gemeentemedewerkers in Zwijndrecht, wist niet van de eerdere veroordelingen van geweldsdelicten in Engeland en op Curaçao, meldde deze site gisteren . Daarom werd de man niet onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

,,Wij hadden niet meer informatie dan de rechtbank, maar we vonden het allang voldoende om te concluderen dat deze meneer naar het PBC had gemoeten. Waarom de veroordelingen uit Curaçao en Engeland er niet bijzaten, wordt uitgezocht", zei een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Van Zanen spreekt in de brief ook zijn medeleven uit voor de nabestaanden van het 36-jarige slachtoffer en de medewerkers van de Albert Heijn. ‘De burgemeester zal op een gepast moment opnieuw in contact treden met de nabestaanden en direct betrokkenen om een luisterend oor te bieden.’

Onderzoek naar tbs-verleden

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) laat onderzoeken hoe er in het verleden (strafrechtelijk) is omgegaan met de verdachte van een dodelijke steekpartij in een supermarkt in Den Haag deze week. De verdachte, Jamel L., kreeg eerder in Curaçao een tbs-maatregel opgelegd, maar het is niet duidelijk of en hoe dat daar is uitgevoerd, schrijft Weerwind in een Kamerbrief. Hij zegt daarin ‘diep geschokt’ te zijn door de gebeurtenis dinsdag in Den Haag, waarbij een medewerkster om het leven kwam, en mee te leven met de nabestaanden.

De minister bevestigt dat zijn voorganger Sander Dekker in 2018 een verzoek heeft afgewezen om de tbs-maatregel over te nemen van Curaçao. Hij schrijft dat ‘Curaçao geen tbs-systeem kent zoals wij deze in Nederland kennen’. Weerwind gaat niet dieper in op de reden van de weigering. Maar uit stukken van de rechtbank op Curaçao, waar het ANP over beschikt, blijkt dat Nederland L. niet opnam in een tbs-kliniek vanwege de kosten.

Weerwind heeft informatie over de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel opgevraagd bij de Curaçaose overheid. L. is meerdere keren veroordeeld wegens geweld - op Curaçao en in Engeland - en werd gezien als een ernstig gevaar.

Sinds september 2022 is de verdachte in Nederland met de politie in aanraking gekomen. Dat gebeurde volgens de minister in Zeeland, de regio Rotterdam en in Den Haag vanwege nieuwe misdrijven. Het Openbaar Ministerie vervolgde hem onlangs nog om bedreiging en geweld in Rotterdam. De rechtbank sprak de man op 9 juni vrij van diefstal met geweld, waarna hij alleen voor bedreiging werd veroordeeld tot een straf die gelijk stond aan de duur van het voorarrest. Daarop kwam L. meteen vrij.