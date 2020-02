Moordverdachte liquidatie-proces Caloh Wagoh vrijgelaten

Onderzoek naar baby's die snijwond opliepen bij keizersne­de

16:44 Deze krant doet onderzoek naar baby’s die een snijwond opliepen bij een keizersnede. Om een goed beeld te krijgen van de problematiek, is het verzoek om een aantal vragen te beantwoorden. Mochten we de reactie opnemen, dan zullen we voor publicatie contact opnemen. We publiceren pas na uitdrukkelijke toestemming. Vul hier de enquête in.