Moordverdachte valt door de mand door reizen zonder treinkaartje

Minder verkeer op de weg in 2020, maar nog steeds veel doden: hoe kan dat?

22 januari Het is door corona minder druk op de weg, toch is het aantal verkeersdoden in 2020 hoog, zo becijfert Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De kans is groot dat relatief de meeste verkeersdoden opnieuw in Gelderland en Noord-Brabant zijn gevallen.