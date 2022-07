Moordverdachten en gewelddadige overvallers: naar deze acht criminelen kunnen vakantiegangers uitkijken

Justitie denkt dat deze mannen zich schuilhouden om hun straf te ontlopen. Maar ook wordt vermoed dat sommige criminelen - al dan niet onder een valse identiteit - reizen naar andere landen om familie te bezoeken. Juist in deze vakantieperiode. De volgende acht mannen worden gezocht:

Amhased Aksema (46)

Aksema is de moordenaar van zijn ex-vrouw Marisse van der Burg en de ontvoerder van hun dochter Isra. Hij moet eigenlijk levenslang de gevangenis in. In 2004 bracht hij zijn ex om het leven, waar dochtertje Isra bij was. Hij nam zijn toen 2-jarige dochter in 2004 mee Libië en de kans is groot dat hij daar nog zit. Ook al hebben de grootouders van Isra sinds 2007 geen contact meer met hun kleinkind gehad, omdat het in het land al lange tijd onrustig is. Aksema gebruikt meerdere schuilnamen.



Volledig scherm Clary en Ger van der Burg met een schilderij van hun vermoorde dochter Marisse en ontvoerde kleindochter Isra.

Lulzim Spahiu (50)

Spahiu was in 1999 betrokken bij een gijzeling, waarbij het slachtoffer werd mishandeld en opgesloten in een kruipgat onder een huis in Emmen. Een halfjaar later deed hij bijna hetzelfde met zijn toenmalige vriendin: zij werd mishandeld en opgesloten in de kruipruimte in een huis in Buren. Omdat de rechtszaak lang sleepte, kwam hij in 2001 op vrije voeten. Sinds 2004 is hij zoek. Dat was het moment dat hij terug moest naar de gevangenis om de laatste 3,5 jaar van zijn 4,5 jarige celstraf uit te zitten. De politie denkt dat hij in Albanië of Kosovo is.



Ahmed Ezzat (51)

Ezzat is veroordeeld voor de moord op Karin Maarleveld in 1995. Hij werd aanvankelijk vrijgesproken en is daarna uitgezet naar Egypte, omdat hij illegaal in Nederland was. Nadat hij in 1998 alsnog tot 10 jaar cel veroordeeld werd, bleek hij onvindbaar. De politie vermoedt dat hij nog steeds in Egypte zit, maar het kan ook zijn dat hij naar een ander land is gegaan. Mogelijk leeft hij onder een andere naam. Hij staat pas sinds een maand op de Nederlandse opsporingslijst.



Fathi Atiya (46)

Ook Atiya staat pas sinds vorige maand op de opsporingslijst. Hij is drie jaar geleden veroordeeld tot 12 jaar cel voor de moord op zijn ex-vrouw, de Russische Victoria Retsjkina. Hij heeft haar tien keer gestoken met een mes, terwijl hun vijf jonge kinderen boven tv keken. Eén van de dochters vond het lijk van haar moeder niet veel later in de schuur. Op dat moment was Atiya al op de vlucht. Hij zou uiteindelijk naar Libië zijn gegaan. Naar dat land heeft hij eerder ook al twee van zijn kinderen ontvoerd. Zij zijn inmiddels weer terug.



Volledig scherm Bij het huis van de vermoorde Victoria Retsjkina zijn in 2015 door de inwoners van Hoevelaken bloemetjes, knuffels en kaarsjes gelegd. © Saskia Berdenis van Berlekom

Sharif Korz (44)

Korz wordt verdacht van medeplichtigheid bij de moord op John Meijers. Die werd in 2000 doodgeschoten in Weert. Hij moet nog 4217 dagen uitzitten, oftewel 11,5 jaar. Korz werd voor het laatst gezien in Zwolle, en waarschijnlijk zit hij nu in het buitenland. Waar precies is onbekend.



Jan Lanckriet (56)

De Belg Lanckriet was in 1989 betrokken bij de dood van een andere Belg op een Nederlandse vissersboot. Bij de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak was hij nog aanwezig, maar nadat zijn voorlopige hechtenis werd opgeheven sloeg hij op de vlucht. Hij keerde terug naar België, waar de zaak inmiddels officieel is verjaard. Toch wil Nederland hem nog graag de 4 jaar gevangenisstraf laten uitzitten, waarvoor hij veroordeeld is.



Giovannie Rivera (60)

Rivera beroofde in 1992 een bank in Dordrecht. Hij was daarna een maand op de vlucht, maar werd begin 1993 gepakt. In hoger beroep veroordeelde het Hof hem tot 4 jaar cel. Daar bovenop komt een extra straf van 2,5 jaar, vanwege het gijzelen van gevangenismedewerkers, de diefstal van een vluchtauto en het hebben van een vuurwapen. Omdat hij ook in Duitsland veroordeeld was voor een overval, zat hij daar 7 jaar vast. Maar omdat de Nederlandse zaak in Duitsland verjaard is, werd hij na het uitzitten van zijn straf daar vrijgelaten. Sindsdien is hij spoorloos. Hij zit waarschijnlijk nog in Duitsland, maar reist volgens de politie regelmatig door Europa en gebruikt schuilnamen als Hans Dieter en Chris de Haan.



Cumali Ata (38)

Hij vermoordde in 2004 zijn 18-jarige nicht Denise Celik in een hotel in Enschede. Daarvoor is Ata veroordeeld tot 10 jaar cel, maar hij is na zijn daad nooit gepakt. De politie houdt er rekening mee dat hij onder een valse naam in Turkije woont, en dat hij onder die naam nog bij familie in Zwolle, Steenwijk of Dortmund is geweest.



Volledig scherm Moeder Heike Celik houdt een foto van haar dochter vast. Inzet: dochter Denise Celik. © Emiel Muijderman

Tot slot wordt ook Nazir Ahmad Chaudhry gezocht, maar omdat van hem geen goede foto bestaat heeft Justitie hem niet op de billboards op de Nederlandse vliegvelden gezet. Hij moet nog 5 jaar zitten voor de zware mishandeling, met de dood tot gevolg, van zijn stiefzoon.

Foto maken

De politie hoopt dat reizigers die de misdadigers spotten, dat melden. Het liefst ook met foto, omdat van sommigen de laatst bekende foto's al jaren oud zijn. Dat sommigen in landen als Libië worden gezocht - gezien de veiligheidssituatie in het land geen populaire vakantiebestemming - wil niet zeggen dat mensen niet naar hen moeten uitkijken. De politie gaat ervan uit dat de gezochte mannen af en toe reizen, en zo ook in andere landen komen.

,,We willen deze mannen graag binnen krijgen”, aldus een politiewoordvoerder. ,,We hebben gekeken: wat kunnen we nog meer doen. Daar kwam dit idee uit. Of het werkt, gaan we merken. We hebben het nog nooit eerder gedaan.”

