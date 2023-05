Moordverdachten Peter R. de Vries betrokken bij mishandeling ex-zwager Taghi

Op 2 mei 2021 - dik twee maanden voor de moord op Peter R. de Vries - werd de voormalige zwager van Taghi in de buurt van de daklozenopvang in Nieuwegein mishandeld door drie mannen met honkbalknuppels. Twee dagen later wordt de ex-zwager naar een adres in IJsselstein gelokt en daar opnieuw mishandeld. Daarbij zouden volgens de recherche ook vijf mannen betrokken zijn geweest, die nu worden verdacht van de moord op Peter R. de Vries.



Het nieuwe bewijs lijkt onder meer afkomstig uit de telefoon van de verdachte die als laatste werd aangehouden voor de moord op De Vries: Divainy K. Hij lijkt in mei 2021 ook betrokken bij de mishandeling en stuurt daarbij Erickson O. aan. Er gaan berichten heen en weer waar de ex-zwager zich mogelijk ophoudt en in welke auto hij rijdt. K. stuurt verder een bericht door waarin staat wat er wordt verlangd: ‘Aub niet de verkeerde en niet in de buik of hoofd! Beste met yzer (vuurwapen, red) op ze hoofd KO slaan en dan loop op zijn knie en vuren, loop op zijn hand en dan vuren en op zijn elleboog en vuren. Gewoon rustig en cool, dan kan er niks fout gaan.’



Ook zijn er aanwijzingen dat de Pool Kamil E. - die na de moord op Peter R. de Vries de vluchtauto zou hebben bestuurd - bij de mishandeling van de ex-zwager is betrokken. De ex-zwager werkt bij een restaurant en moet op 4 mei 2021 een bestelling afgeven in IJsselstein. Het lijkt erop dat hij met een valse bestelling naar IJsselstein is gelokt, want daar wordt hij te grazen genomen.