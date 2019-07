Mopperweer: wisselvalligheid troef met buien en een matig zonnetje

Na de recordwarmte van vorige maand, met dagen van ver boven de 30 graden, houdt het gemopper over het weer de komende dagen nog wel even aan. Het is wisselvalligheid troef en die voorspelling geldt zeker voor de komende dagen, zo niet de komende weken. Als we de weerprofeten van WeerPlaza mogen geloven zelfs tot einde van de maand, met wat zon, buien en bewolking.



Vandaag trekt er wat bewolking over ons land, maar hier en daar laat ook de zon zich zien. In het noordoosten, waar de bewolking het zwaarst is, valt mogelijk een buitje. In de middag beloopt het kwik tussen de 16 en 21 graden en bij een matige, en aan zee wat krachtiger, noordwestenwind klaart het zelf even op. De warmte waaraan we stilaan zijn gaan wennen, lijkt ver weg.