Morgen in De Ochtend Show to go: misdaadcijfers en kijkje achter de schermen bij Expeditie Robinson

VIDEO Nederlan­der gearres­teerd in Spaans café: 'Hij gaf moordop­drach­ten in Nederland’

19:27 Een 36-jarige Nederlander is vandaag opgepakt in de buurt van Marbella in het zuiden van Spanje. Voor zeker twee moorden in Nederland zou hij de opdracht hebben gegeven. Een paar andere moordpogingen in opdracht van de man zouden zijn verijdeld. Om welke moorden het gaat, kunnen zowel de Spaanse als de Nederlandse politie niet zeggen. Er liep een Europees aanhoudingsbevel tegen de man.