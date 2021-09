Morgen warmste dag in weken, daarna wordt het minder

Door een hogedrukgebied boven Polen waait er momenteel een warme wind over ons land, vertelt Diana Woei van Weerplaza. En we hebben nog een paar zonnige dagen voor de boeg. Vandaag wordt het zo’n 23 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden van het land. Morgen kan het plaatselijk zelfs de 28 graden aantikken. Zulke temperaturen hebben we al een poos niet gezien. De laatste keer dat het zo warm werd op het weerstation in De Bilt, is dik anderhalve maand geleden, op 18 juli.