Moskeeën willen dat Nederland eigen imamopleiding krijgt

RIVM: 18 nieuw gemelde sterfgeval­len, flinke daling aantal ziekenhuis­op­na­mes

15:24 In de afgelopen 24 uur zijn er 18 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld bij het RIVM. 22 nieuwe patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis, Het totaal aantal Nederlanders dat is overleden aan het coronavirus komt hiermee op 5440. Sinds het begin van de coronacrisis in Nederland zijn nu 11.307 patiënten opgenomen (geweest) met het virus.