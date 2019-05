Moslimjeugd gooit met stenen bij Pegida-demonstratie in Eindhoven: burgemeester blaast protestmars af

De demonstratie in Eindhoven van anti-moslimorganisatie ­Pegida is zondagavond door de politie en loco-burgemeester Renate Richters afgeblazen omdat enkele honderden moslimjongeren de toegang tot de Al Fourqaan-moskee blokkeerden en met stenen gooiden.

Stenen en stokken vlogen door de lucht, de ME voerde charges uit, de sfeer rond de Al Fourqaan-moskee in Eindhoven was zondagavond rond acht uur ongekend grimmig. De politie verrichtte twaalf arrestaties.

Een stukje verderop, in de Kloosterdreef, stonden vijftien Pegida-demonstranten te wachten, omringd door een cordon politiemensen met schilden die hen beschermden. De demonstranten wilden naar de moskee om de hoek, maar rond de moskee blokkeerden enkele honderden moslimjongeren de weg.

Charges

Zij stonden ruim een uur tegenover de politie, die in de Robbenstraat enkele charges uitvoerde, waarbij autoramen sneuvelden en enkele moslimjongeren harde klappen kregen. Vier agenten raakten lichtgewond. Na een patstelling van een uur besloot de politie de demonstratie af te blazen omdat de veiligheid van alle betrokkenen - de Pegida-demonstranten, de moslimjongeren, buurtbewoners en politiemensen - niet meer gegarandeerd kon worden. Het groepje ­Pegida-demonstranten werd in een touringcar weggebracht.

Pegida-voorman Edwin Wagensveld sprak na afloop desondanks van een geslaagde demonstratie. ,,We hebben ons punt gemaakt, ik ben eigenlijk heel tevreden. Het tuig dat het steeds heeft over vrijheid van godsdienst, gunt ons niet de vrijheid om te demonstreren. Hier had keihard een waterkanon op gezet moeten worden. Wij komen nog een keer terug, al kost het de gemeente tonnen. Het begint nu echt leuk te worden.”

Afblazen

De politie bracht naar schatting meer dan honderd man op de been om de demonstratie in goede banen te leiden. Aanvankelijk besloot Wagensveld het protest af te blazen, zoals hij eerder deed op 6 mei. Toen wilde hij niet demonstreren in een met geblindeerde hekken afgezet terrein bij de Al Fourqaan-moskee omdat hij ‘niet als apen in een kooi’ wilde staan.

Deze keer overwoog hij het protest niet door te laten gaan omdat hem naar eigen zeggen tien minuten voor aanvang te verstaan was gegeven dat hij niet met een geluidsinstallatie door de Kruisstraat richting moskee mocht.

Uiteindelijk kreeg hij die toestemming wel, en vertrokken de Pegida-demonstranten twintig minuten na het geplande tijdstip van zeven uur toch vanaf het CKE-gebouw richting moskee. Alleen liep hun route niet zoals gepland door de Kruisstraat, omdat die door moslimjongeren werd geblokkeerd. De Pegida-stoet, voorafgegaan door politie te paard, maakte een omweg over de Veldmaarschalk Montgomerylaan.

Omweg

Eenmaal in de buurt van de moskee was er geen doorkomen meer aan. Even werd overwogen via een omweg alsnog naar de moskee te gaan, maar dat bleek niet haalbaar. Een oproep van het bestuur van de Al Fourqaan-moskee de kalmte te bewaren, had nauwelijks effect.

Wagensveld zei gisteravond na afloop zich af te vragen of het geweld rond de moskee een juridische staart krijgt. Hij verwees naar ongeregeldheden rond het protest van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Eindhoven eind vorig jaar.