Motorclub Caloh Wagoh verboden en ontbonden

Fotograaf Chantal verruilt New York voor camping; boek met zoon Lou (7) is het resultaat

17 april NIJMEGEN - Van een appartement in wereldstad New York naar een chalet tussen de bomen bij Heumen. Een grotere omslag had de Nijmeegse fotograaf Chantal Heijnen (44) niet kunnen maken. Ze deed het voor haar zoontje Lou van Melik (7). Beiden legden hun onverwachte verhuizing vast met de camera en de foto's worden nu gebundeld in het fotoboek: Lou’s Summer.