Motorrijder en passagier overleden bij ernstige botsing met vrachtwagen in Wernhout

Terreurver­dach­te Breda werd gepakt in huis van man die Elizabeth wilde vermoorden

18:17 De arrestatie van een 23-jarige terreurverdachte in Breda gebeurde afgelopen week op een opmerkelijke plek. De man werd opgepakt in een huis aan de Haagweg, dat al jaren wordt bewoond door de echtgenote en kinderen van Aweys S. Hij werd een jaar geleden in Londen nog veroordeeld vanwege terrorisme.