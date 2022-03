Motorrijder Michel (36) doodgereden op invoegstrook toen automobilist rechts inhaalde: ‘Lafaard’

advocaten kritisch Komt Willem Engel vrij? ‘Dat men hem onuitstaan­baar vindt, rechtvaar­digt opsluiting niet’

Een verdachte van opruiing in de gevangenis zetten terwijl een rechter nog uitspraak moet doen, is ongebruikelijk en niet de gangbare route, stellen strafrechtadvocaten. Vandaag krijgt Willem Engel te horen of hij voor zijn vermeende opruiende berichten langer vast blijft zitten. ,,Door Engel langer vast te houden kunnen ze van hem onbedoeld een martelaar maken.”

29 maart