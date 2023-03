Muis gevangen? Deze kat bracht baasje een heel ander cadeautje

De kat kwam trots met zijn vangst de tuin aan de Joan Maetsuyckerstraat ingelopen. Het baasje keek gek op toen bleek dat de kat een hagedis had gevangen. De katteneigenaar heeft een emmer over de gekko gezet en de dierenambulance ingeschakeld. Het gaat vermoedelijk om een tokeh, een van de grootste soorten gekko’s ter wereld. Het beestje was onderkoeld geraakt en is in een couveuse gezet.



Waar de hagedis vandaan komt is onduidelijk. Vermoedelijk is het dier ontsnapt of gedumpt.