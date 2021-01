Multimiljonair Gerard Sanderink treedt af bij zijn bedrijven na commotie over wangedrag

Multimiljonair Gerard Sanderink treedt terug als topbestuurder van zijn bedrijven. De 72-jarige kwam vorige week in opspraak toen bleek dat hij zich ernstig had misdragen tijdens een bezoek van de deurwaarder. Die kwam beslagleggen op bewijsmateriaal, maar dat werd ter plekke door Sanderink vernietigd. Ook bedreigde de Twentse multimiljonair bij die gelegenheid een politieinspecteur die de deurwaarder assisteerde.

Sanderink was topbestuurder van ingenieurs- en adviesbureau Oranjewoud en dochters Antea Group en bouwbedrijf Strukton. Hij treedt af vanwege de onrust die rond zijn persoon is ontstaan, laat het beursgenoteerde Oranjewoud weten. Ook bij IT-bedrijf Centric vertrekt de 72-jarige Sanderink. Hij was daar bestuursvoorzitter.

Zowel Oranjewoud als Centric stellen dat Sanderink zelf vertrekt. Hij zou daarmee rust hebben willen creëren rond beide bedrijven.

Hoog opgelopen ruzie

Sanderink was de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws door een hoog oplopende ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten, die hij aan de kant zette nadat hij bevriend raakte met ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek. Zij stuurde uit zijn naam warrige emails naar invloedrijke personen in Nederland. Tijdens het bezoek van de deurwaarder bleek bovendien dat zij al zijn wachtwoorden beheert. Hoewel ze geen formele functie heeft binnen zijn bedrijven, is haar invloed op de Twentse topman dus groot.

Sinds Van Rijbroek in Sanderinks leven is, vecht hij een vete uit met Van Egten. Hij beschuldigde zijn ex-vriendin Brigitte van Egten van fraude, diefstal en betrokkenheid bij de porno-industrie. Daarin werd hij keer op keer in het ongelijk gesteld, maar meermalen lapte hij die vonnissen aan zijn laars. Ook bij zijn bedrijven heerste onrust. Zo vertrok een groot deel van de top van Centric, dat veel IT-projecten verzorgt voor de overheid.

Huid vol schelden

Eind vorig jaar zou Sanderink in het hoofdkantoor van Strukton een politie-inspecteur en een deurwaarder de huid vol hebben gescholden en te hebben geweigerd zijn gevorderde telefoon af te staan, totdat die van afstand gewist was.

Hoewel Oranjewoud, waar Antea en Strukton onder vallen, een beursnotering heeft, is het bedrijf bijna volledig in handen van Sanderink. Slechts iets meer dan 2 procent van de aandelen zijn niet in zijn bezit. Centric is niet beursgenoteerd.

De raad van commissarissen bij Sanderinks bedrijf Oranjewoud kondigde vorige week stappen aan: