Mus (4) zit al een jaar in isolatie, is nog nooit naar school geweest en wil maar één ding: met een ander kindje spelen

Destiny (10) kan niet praten, lopen of zitten, maar geniet van de dierentuin: ‘Daarom willen we graag een rolstoel­bus’

11 april De 10-jarige Destiny uit Vleuten kan niet lopen, zitten, praten of zelfstandig eten. Ze is één van de twee personen ter wereld waarbij het scn8a-syndroom is vastgesteld. Hierdoor heeft ze een foutje in haar genetisch materiaal.