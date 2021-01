Museumplein en centrum Eindhoven vandaag risicogebied uit angst voor nieuw geweld

Deze Tukker (34) woont in een coronavrij paradijs op aarde: ‘Dit is het einde én het begin van de wereld’

21 januari Geen afstandsregels, vrolijk handen schudden, feestjes overal: geloof het of niet, maar voor Alexander de Groot (34) is het de dagelijkse realiteit. De Enschedeër woont met z’n gezin op Vanuatu, een van de laatste plekken ter wereld waar corona nog niet is uitgebroken. „Dit is het einde én het begin van de wereld.”