Myron, een 17-jarige Haagse jongen uit de ‘hood’ is dood door een beef zeggen bekenden

,,Ja man, hij hoorde bij ons. Hij was een jongen uit de hood. Een goeie jongen. Echt. Helemaal niks mis mee”, zegt Jeremi Davelaar (30). Hij heeft het over de jongen die donderdagavond - zeventien jaar oud - werd doodgestoken op de Rijswijkseweg. Een jongen wiens familie afkomstig is uit Ghana. ,,‘Oh, mijn god, ik ga dood. Ik ga dood’”, hoort een buurtbewoner hem nog roepen in het Ghanees. Ze kan het verstaan omdat ze zelf ook uit Ghana komt. Myron heet hij. ‘Miroen’, zo werd hij door Jeremi en zijn vrienden genoemd. ,,Omdat hij zo snel was.”