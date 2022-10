Mysterie doodgeschoten vrouw in Zeeland na drie jaar opgelost dankzij DNA-match

Het mysterie rond de onbekende, doodgeschoten vrouw die in 2019 in Westdorpe werd gevonden, is dankzij een DNA-match opgelost. Het slachtoffer is afkomstig uit de omgeving van het Noord-Franse Duinkerke en was 57 jaar oud. Ze is vrijwel zeker om het leven gebracht door haar echtgenoot, die inmiddels ook is overleden.

De doorbraak volgt ruim drie jaar nadat de vrouw werd gevonden in een weiland aan de Sint Antheuniekade bij Westdorpe, op de rand van de Belgische grens. Het uitgebreide onderzoek naar haar identiteit en precieze toedracht van haar dood zat muurvast, maar kreeg vorig jaar een nieuwe wending toen in Frankrijk een dode man werd gevonden.

Franse agenten hadden hem even buiten Duinkerke aangetroffen, nadat een ver familielid alarm had geslagen. De man was overleden door een medische oorzaak. De politie wilde vervolgens zijn echtgenote informeren, maar die bleek onvindbaar, zonder dat ze als vermist was opgegeven.

In een poging haar op te sporen haalde de Frans politie DNA van de vrouw door een internationale databank en dat leverde direct een honderdprocent-match op: de gezochte weduwe bleek de vrouw, die in 2019 was gevonden in Westdorpe en ‘naamloos’ werd begraven in Terneuzen. ,,We wisten vorig jaar al hoe het zat’’, licht politiewoordvoerder Mireille Aalders toe. ,,Maar we komen nu pas met het nieuws naar buiten, omdat we moesten wachten totdat het onderzoek van onze Franse collega’s was afgerond.”

Volledig scherm 22 juni 2019: Rechercheurs op de plaats delict bij Westdorpe, waar een onbekende vrouw dood werd gevonden. © Peter Nicolai Volgens de Franse politie staat vrijwel vast de vrouw in haar thuisland is omgebracht door haar echtgenoot en daarna vele kilometers verderop in Westdorpe is gedumpt.

Doodgeschoten en zonder kleren

Een voorbijganger zag de blanke vrouw op zaterdagmiddag 22 juni 2019 levenloos liggen in een rietkraag. Ze lag er zonder kleren en bleek doodgeschoten. De politie tuigde een groot opsporingsteam op, dat haar identiteit probeerde te achterhalen. Vanwege de geografische ligging van Westdorpe zocht het team ook contact met collega’s in België en andere omringende landen. De politie wisselde DNA-profielen, tandgegevens en vingerafdrukken uit en hield meerdere vermissingsdossiers tegen het licht. Een match bleef uit en meerdere oproepen (onder meer via het televisieprogramma Opsporing Verzocht) leverden wel tips op, maar de gouden zat er nooit tussen.

Op 13 augustus 2019, zo’n acht weken na de vondst van haar lichaam, werd de onbekende vrouw in Terneuzen begraven in een naamloos graf in het bijzijn van publiek en pers. Toenmalig burgemeester Jan Lonink was er ook bij. ,,Waar je ook ter wereld kwam, er moet van je gehouden zijn’’, zei hij op de begraafplaats aan de Bellamystraat. Op het graf van de vrouw werd een gedenkplaat gelegd met daarop een gedicht. ‘De nacht kwam zonder morgen, zonder vragen stopt de tijd. Door de stilte meegenomen. Eeuwige rust. Onnodig bevrijd.

Ruim een maand na de uitvaart bracht de politie foto’s van de overleden vrouw naar buiten via Opsporing Verzocht, gevolgd door een post-mortemtekening waarop te zien was hoe ze eruit gezien zou kunnen hebben. De informatie werd ook via flyers in het Duits, Frans, Pools en Roemeens de wereld ingestuurd. Meerdere tipgevers sloegen erop aan en gaven de Duitse Monika Ritschel of de Noorse Anne-Elisabeth Hagen op als mogelijke slachtoffers, maar uit DNA-onderzoek bleek het om geen van beide vermiste vrouwen te gaan.

Volledig scherm De vrouw werd op gevonden in een weiland aan de Sint Anthoniekade in Westdorpe. Inzet: de post-mortemtekening die werd verspreid. © Boaz Timmermans

Vuilniszak met Franse opdruk

Meer dan bij andere opsporingsonderzoeken bracht de politie veel details over de in Westdorpe gevonden vrouw naar buiten. Bijvoorbeeld dat ze gelakte teennagels had en dat haar eierstokken, baarmoeder, galblaas en appendix operatief waren verwijderd. Een zwarte vuilniszak (met Franse opdruk), die in de buurt van het lichaam was gevonden kon vrijwel zeker aan het misdrijf worden gelinkt, maar de politie hield bewust achter wat er in de zak was aangetroffen.

In januari 2020 loofde de Nederlandse justitie een beloning uit van 15.000 euro voor de verlossende tip. Twee maanden later werd via het Belgische opsporingsprogramma Faroek wéér een oproep gedaan en een nieuwe compositietekening van de vrouw de wereld in geslingerd. Het vastgelopen onderzoek kwam er niet door in beweging. Totdat vorig jaar de echtgenoot van de vrouw werd gevonden.

Quote Hoe triest de zaak dan ook is, het is fijn dat de familie van de vrouw nu weet waar ze is Steven Dekkers, Onderzoeksleider

,,Het juiste gebruik van DNA-databanken heeft uiteindelijk voor honderd procent bijgedragen aan de oplossing om de identiteit van de vrouw te achterhalen”, zegt Steven Dekkers, leider van Team Grootschalige Opsporing (TGO). Hij is blij dat het onderzoek kan worden afgerond en bedankt iedereen, die betrokken is geweest. ,,Ik denk dan met name aan de vele tipgevers en meedenkers die ons nog steeds bijna wekelijks van informatie voorzagen. Hoe triest de zaak dan ook is, het is fijn dat de familie van de vrouw nu weet waar ze is. De zaak kan nu, ook door hen, op een gepaste manier worden afgesloten”.

In overleg met nabestaanden worden de stoffelijke resten van de vrouw overgebracht naar Frankrijk.

Volledig scherm De gedenkplaat op het graf van de vrouw in Terneuzen. © Peter Nicolai

Bekijk hieronder de video van de begrafenis in Terneuzen: