Mysterie rond de ingewanden van Michiel de Ruyter is eindelijk opgelost

Deze week is het 344 jaar geleden dat het lichaam van Michiel Adriaenszoon de Ruyter werd bijgezet in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dat gebeurde bijna een jaar nadat hij bij een slag op de Middellandse Zee was getroffen door een kanonskogel. Hij overleed een week later in de baai van Syracuse, de havenstad op het Italiaanse eiland Sicilië, aan de complicaties ervan.