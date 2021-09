Mysterieus misdrijf: in kelderbox opgesloten man (39) leidt politie naar stoffelijk overschot

Ontruiming dreigt bij restaurant Utrecht vanwege negeren corona­check: 'We zijn klaar voor deze strijd’

27 september De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft vanavond restaurant Waku Waku in Utrecht per direct gesloten. Eigenaren Floris Beukers en Naphassa Parinussa lieten vorige week namelijk weten niemand te controleren op de coronacheck. Ook aan het verzoek van vanavond, om de zaak te sluiten, hebben zij vooralsnog geen gehoor gegeven. En dus is zaak is nog gewoon open.