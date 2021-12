Mysterieuze massastranding van papegaaiduikers in Nederland en Schotland wekt ‘argwaan’

Er spoelen al een maand dode en verzwakte papegaaiduikers aan op de Nederlandse kust, en met name op de Waddeneilanden. Sinds begin december zijn al zo’n vijftig dode vogels gemeld. Onderzoekers tasten in het duister over de oorzaak van de massastranding, meldt het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Begin deze maand begon een opmerkelijke stranding van dode en verzwakte papegaaiduikers aan de Nederlandse kust. Na een paar dagen nam dat aantal af, maar vlak voor kerst spoelen er weer aan. Het NIOZ sluit uit dat de dieren slachtoffer zijn geworden van olievervuiling op zee, zoals eerder wel is voorgekomen.



Wat de oorzaak wel is, wordt onderzocht. Opvallend is dat ook in Schotland een grootschalige sterfte van de zeevogel gaande is. Daar zijn de afgelopen weken aan de noordoostelijke kust meer dan honderd dode papegaaiduikers aangespoeld.



,,Dit is een van de meest significante strandingen van papegaaiduikers die we in deze tijd van het jaar zien sinds we bijna 50 jaar geleden begonnen met het bestuderen van deze fascinerende zeevogels”, zei de Schotse zeevogel-ecoloog Francis Daunt onlangs in Britse media. ,,Veel mensen die de vogels hebben gevonden, zeggen dat ze uitgehongerd zijn. Dat suggereert dat er een probleem zou kunnen zijn in de voedselketen.”

In Nederland onderzoekt het NIOZ of de massastranding van bruinvissen in augustus van dit jaar en de vondst van veel dode zeekoeten in het najaar een relatie hebben met de dode papegaaiduikers. De dode dieren hebben gemeen dat ze in de centrale Noordzee rondzwommen. De zeekoeten en de papegaaiduikers zijn verhongerd, maar wat daarvan de oorzaak is, is ook nog onbekend.

Zwangere vrouwtjes

Onder de gestrande dieren zijn opvallend veel volwassen dieren (45 procent) en jongvolwassen dieren (43 procent) die afgelopen jaar zijn uitgevlogen. De dode bruinvissen waren vooral zwangere vrouwtjes, de dode zeekoeten waren vooral mannetjes en kuikens en onder de papegaaiduikers gaan vooral volwassen dieren dood.

,,Strandingen van zeevogels zijn op zich niets ongewoons‘’, zeggen de onderzoekers van het NIOZ. ,,Maar de reeks massale strandingen leidt tot argwaan en er worden autopsies uitgevoerd om een ​​beter beeld te krijgen van de leeftijdssamenstelling, geslachtsverhouding en lichaamsconditie van de getroffen dieren.‘’

In augustus spoelden er elke dag tientallen dode bruinvissen aan op de Waddeneilanden: