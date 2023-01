Na 40 jaar gaswinningleed eindelijk gehoord: ‘Wij Groningers zouden slaatje eruit willen slaan’

Met video Kaart van na­zi-schat duikt op, maar experts twijfelen of de miljoenen er ooit gelegen hebben

Rond het voormalige stafhoofdkantoor van generaal Blaskovitz, Huize Den Eng in Ommeren, is kort na de oorlog gezocht naar een miljoenenschat die Duitse militairen geroofd zouden hebben uit ontplofte bankkluizen in Arnhem. Maar er is nooit iets van teruggevonden.

3 januari