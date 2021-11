Na 45 jaar moeten Adrie en Miep hun huis uit: ‘Wij willen hier onze laatste jaren doorbrengen’

Geen leuke, maar wel een realisti­sche boodschap: ‘Bereid je voor op nog twee jaar met corona’

Hoe lang dat hele coronagedoe nog gaat duren? Het is geen leuke, hoopvolle boodschap die ze aan het corona-commandoteam in het ziekenhuis in Dordrecht verkondigt. Maar wél een realistische, stelt arts-microbioloog Inge Huijskens: ,,Bereid je maar voor dat we er nog wel twee jaar mee bezig zijn. Al hoop ik natuurlijk echt dat ik het fout heb.’’

8 november