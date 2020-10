Na 73 jaar samen worden opa en oma gescheiden: Kleindochters leggen schrijnende verhaal vast

Nadat ze een aangrijpende documentaire maakten over een particuliere gevangenis in Zuid-Afrika zijn Ilse en Femke van Velzen weer even terug in Delft. Dicht bij huis bereiden de tweelingzussen zich voor op een film over hun hoogbejaarde grootouders, van wie de één wel in een verpleeghuis geplaatst kan worden en de ander niet. ,,Nu dreigen twee mensen na bijna 73 jaar samen te zijn geweest uit elkaar te worden gerukt.’’

Eigenlijk zou het gesprek gaan over Prison for Profit, de film die laat zien wat er gebeurt als een overheidstaak zoals detentie wordt uitbesteed aan het bedrijfsleven. Met als aanleiding de regionale première volgende week donderdag in Filmhuis Den Haag.

Ook daar gaan we het zeker nog over hebben, op deze doordeweekse middag bij café Bacinol, aan de Hooikade in Delft. Maar Femke en Ilse van Velzen (39) zijn op dit moment alweer druk met hun eerstvolgende project: een film over de ouderenzorg in Nederland en meer concreet wat dit gaat betekenen voor hun eigen grootouders.

Omdat Femke nog even in een telefoongesprek is verwikkeld, steekt Ilse alvast maar van wal. ,,Bij ons maakt het niet veel uit wie van ons je aan het woord laat komen’’, lacht ze. ,,Je krijgt van haar toch precies dezelfde antwoorden als van mij. Als eeneiige tweeling kennen we elkaar door en door. We vertrouwen elkaar blind. Als we samen aan het werk zijn, zijn we het altijd met elkaar eens. We hebben dezelfde interesses, hebben dezelfde passies en deden ooit allebei dezelfde studie.’’

Misstanden

Hoewel ze die studie culturele maatschappelijke vorming niet volgden aan dezelfde universiteit (‘het leek ons voor onze ontwikkeling beter om af en toe ook los van elkaar te zijn’) maakten ze wel samen hun afstudeerproject, gegoten in de vorm van een film. En dat was niet omdat ze toen al een warme belangstelling voor speciaal dat medium hadden, maar vooral omdat ze geen zin hadden om een scriptie te schrijven. De liefde voor film kwam pas later. Ilse: ,,We merkten dat film een effectief middel is om bijvoorbeeld misstanden aan het licht te brengen. Beelden komen, meer dan woorden, direct binnen. Ongefilterd.’’