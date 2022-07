Na beestachtige mishandeling met kettingslot werd Quinten (24) voor dood achtergelaten: ‘Ze hebben me gefilmd’

Over zijn emoties praten is twee weken nadat hij is toegetakeld nog lastig voor Quinten. ,,Met z'n vieren tegen één. Het was beestachtig”, zegt hij voorzichtig. Zijn rug zit nog onder de blauwe plekken en daar waar twee voortanden zouden moeten zitten, is nu een gapend gat te zien. ,,Ze hebben de tand daarnaast nog wel kunnen redden gelukkig.”