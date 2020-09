Na de opmerking van Rutte vierde de hypocrisie weer eens hoogtij

Ontsnapte, Spaanse adoptie­hond Pico zwerft nu al drie maanden in de bossen: ‘Pak hem bij zijn riem als je hem ziet’

17:14 Ruim drie maanden na zijn ontsnapping in Bosch en Duin zwerft de Spaanse adoptiehond Pico nog altijd rond in de Utrechtse bossen. Pico is twee weken geleden voor het laatst gespot in Lage Vuursche. Baasje Aïshah Sporkslede (20) weigert de moed op te geven. ,,Alsjeblieft mensen. Pak Pico bij zijn riem als u hem ziet.”