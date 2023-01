Na diagnose kanker, krijgt Paul (61) kunstoog met Feyenoordlogo: ‘Heb van de nood een deugd gemaakt’

‘Enorme puinhoop’: dronken Hagenaar richt met Mercedes 30.000 euro schade aan in supermarkt

Net na middernacht ging plots het alarm thuis af bij Hinderik, voor een incident in zijn supermarkt. Als de wiedeweerga belde hij de politie en stapte hij in de auto naar zijn winkel. Bij aankomst blijkt dat een dronken Hagenaar met zijn Mercedes voor zo'n 30.000 euro aan schade had veroorzaakt en daarna op de vlucht was geslagen. ,,De pui, stellingen, whisky's, alles was beschadigd.”

