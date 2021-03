Na een jaar van wandelen, wandelen en nog meer wandelen kan ik geen bospad meer zien

Wat deden wij eigenlijk in de weekenden vóór corona? Dan vloekten wij als de oudste om godbetert 07.30 uur moest vertrekken vanaf de gure parkeerplaats van voetbalvereniging Haarsteeg. En dan na de wedstrijd vlug vlug naar huis, want er was nog een verjaardag zus, een etentje zo en op zondag altijd naar het bos voor een wandeling met de hond en na afloop iets lekkers op het terras.