Na een paar dagen nattigheid schiet de temperatuur weer omhoog

,,Voor de natuur is het goed als er veel regen valt, voor degene die vakantie in Nederland viert is regen echter minder welkom”, stelt meteorologe Diana Woei van Weerplaza. ,,De zomer in Nederland gaat deze week een beetje veranderen. In sommige regio's van ons land valt dinsdag en woensdag een enkele bui, maar het blijft op de meeste plaatsen droog en 's middags vrij warm.”



Morgen begint zonovergoten. Met veel zonneschijn stijgt het kwik snel. Door een oostelijke wind is het in bijna het hele land in de middag zomers warm met 27 tot 30 graden. ,,De tropische waarde van 30 graden is alleen weggelegd voor Noord-Brabant en Limburg. Langs de stranden steekt in de middag een koele zeewind op. In de loop van de middag drijven vanuit het zuidwesten wel hoge wolkensluiers over het land. Dat is een teken dat er iets gaat veranderen”, aldus Woei.