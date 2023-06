Na enorme drugsvangst wordt cocaïne niet duurder, zegt expert: ‘Winsten zijn gigantisch’

Wildpoe­pers en heroïne­naal­den, bewoners zijn drugster­reur spuugzat: ‘Loopt een keer uit de hand’

Drugsdealers in de straat, heroïnenaalden op de stoep, wildpoepers voor de deur, auto-inbraken en straatprostitutie. Oude tijden herleven in de Rotterdamse wijk het Oude Westen, waar ondernemers en bewoners in opstand komen. ,,Er moet wat gebeuren, voordat er doden vallen.’’