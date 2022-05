Na gruwelijk drama rond verwarde John S. is de vraag: waarom werd hij niet opgenomen?

Over de exacte achtergronden van de behandeling van John S., die verantwoordelijk lijkt voor het doodschieten van drie mensen, is veel nog onbekend. Zelf schreef S. in een mail aan RTL Boulevard dat hij handelde uit ‘pure wanhoop en radeloosheid’. ,,Het is al jaren oorlog in mijn hoofd.” S. zou de afgelopen maanden vijf keer hebben geprobeerd zelfmoord te plegen. Ook in 2017 werd hij door de politie al eens van het spoor afgehaald, met een overdosis pillen in zijn lijf.