Na het niksen ontdekken Amerikanen ook een andere Nederlandse traditie: de dropping

Op scouting, groepachtkamp of een ander jeugdkamp is het vaak vaste prik. Een dropping. Meestal het spannendste en het leukste onderdeel van het zomerkamp. Met een groepje kinderen word je achtergelaten in een donker bos en moet je zelf de weg terugvinden. De traditie hoort bij Nederland als schaatsen en Sinterklaas.



Maar voor een journalist van de New York Times, Ellen Barry, is het een bijna onbegrijpelijke uiting van jeugdige zelfstandigheid, zo beschrijft ze vandaag in de gezaghebbende krant. Barry ging met de 11-jarige Stijn mee op een dropping van een scoutingvereniging in de omgeving van Utrecht, en ze hield haar hart vast. De kinderen gingen ‘helemaal alleen en zonder hulpmiddelen op pad, zwierven uren rond, en keerden pas om twee uur ‘s nachts terug’, noteert Barry. ,,Het klinkt misschien heftig’’, zo schrijft ze, ,,maar voor Nederlanders is het heel normaal. Nederlanders doen de kindertijd anders.’’



Het verhaal mag rekenen op veel honende en sarcastische reacties van Nederlanders. ‘Dit is onderdeel van de Nederlandse cultuur’, twittert iemand. ‘Daarom beviel ik van acht kinderen in het bos. Drie vonden hun weg naar huis: de sterke en onafhankelijke baby’s.’ Een ander: ‘Dat is in de zomer. De winter is anders. Op nieuwjaarsdag nam mijn vader me altijd mee uit varen op zee, en gooide me 8 kilometer van de kust overboord: ik moest zelf terug zwemmen.’ De Nederlandse tradities houden de VS aardig bezig; vorige week beschreef het Amerikaanse Time Magazine al de ‘Nederlandse traditie’ van het niksen.