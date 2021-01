Na het zien van deze foto's kijk je nooit meer op dezelfde manier naar vogels

Al tien jaar lang maakt Van der Leij foto's van vogels, van opzij en van voren. ,,Ik vind het vooral heel komisch om vogels op deze manier te fotograferen. Ik realiseerde me vanaf het begin dat de vogels er zo compleet anders uit zien. Vanaf dat moment besloot ik me erop te concentreren en ervoor te zorgen dat ik in elke serie minstens één frontaal zou hebben. Sommige vogels beginnen op boze vogels te lijken, sommige zien er grappig of zelfs belachelijk uit.”

Deze week bereikte zijn langlopende fotoshoot een hoogtepunt, nadat hij meerdere vogels in zijn eigen achtertuin kon vastleggen. Want dat is waar bijna alle foto's zijn gemaakt, de achtertuin van de fotograaf in Oosterwolde. ,,Daar is het natuurlijk wel iets makkelijker om vogels te fotograferen, dan in de omgeving van bijvoorbeeld Rotterdam", geeft hij toe.



Zijn foto's vallen behoorlijk goed in de smaak. Nadat de Fries zijn foto's deelde, zijn ze de hele wereld over gegaan. ,,Griekenland, China, Arabië... Er is eigenlijk geen land waar ze niet te zien zijn.”