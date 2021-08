Na hevige regenval blijft het eindelijk even droog

Lisa (52) en Roy (55) verkopen huis en wonen nu in oude camper: ‘Iedereen vraagt hoe we dit volhouden’

8:48 De Rotterdammers Lisa Goudzwaard (52) en de 55-jarige Roy van der Horst weten het na anderhalf jaar zeker. Het reizen met en leven in een oude camper is te mooi. Hun huis in Oud-Charlois gaat in de verkoop. ,,We staan heel zelden op officiële campings en dan kun je in zo'n camper met weinig geld toe.’’