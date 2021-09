Na jaren intensieve zorg leeft de familie Strik door zonder overleden Jorrit (17): ‘Verdriet zal altijd groot blijven’

Elke nacht zijn er de flashbacks, die haar wakker houden en die alleen verdreven worden doordat Ron haar voorleest tot ze slaapt. Elke dag kijkt ze filmpjes van haar zoon, om zijn stem te blijven horen. Alleen de leuke beelden. ,,Gek hè. Het klopt niet, want 90 procent van de tijd was niet leuk. We zullen ook de andere beelden een keer moeten bekijken, maar dat kan ik nog niet.’’

Fijne sfeer

Anne nestelt zich in een hoek van de bank, in de kamer van Jorrit. Na zijn overlijden werd het de woonkamer. ,,We zaten hier toch altijd al. Ik ben het allerliefste hier, er is een fijne sfeer.’’ Het is er gezellig. Tientallen replica’s van zijn lievelingsschilder Van Gogh hangen aan de wand, samen met Rembrandt en Vermeer. Op de kast staan de controllers waarmee hij gamede, de prijzen die hij won met schaaktoernooien. En Happy, zijn lievelingsknuffel, waarover hij een fotoboek maakte.

Het is nog steeds Jorrits kamer, en toch is alles anders: hijzelf is er niet. Ook zijn bed - een symbool van zijn lijden - is weg. Het is in de week na de uitvaart weggehaald. Anne zet twee kopjes koffie neer. Dat was vroeger ondenkbaar, vanwege Jorrits angst voor bekers en glazen. Toen oma in de rouwweek met een glas water de kamer in kwam, verstijfde zijn zus Lieke. ,,Je moet erdoorheen’’, zegt Anne. ,,Ik ben heel bewust koffie gaan drinken. Op de plek waar hij altijd zat. Anders blijft dat zo’n ding.’’