Na jaren van daling is de bof terug van weggeweest

Het aantal besmettingen met het bof-virus stijgt. Na jaren van daling zijn er dit jaar al dertig meldingen geweest. Dat is meer dan in dezelfde periode in de afgelopen vijf jaar, laat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) weten aan de Tweede Kamer.

In drie Utrechtse studentenhuizen werd vorige maand bij zeker vijf bewoners de bof geconstateerd. De GGD heeft studenten sindsdien opgeroepen zich te laten vaccineren, als ze dat niet al zijn, aldus Blokhuis. Verder zijn huisartsen extra alert op nieuwe besmettingen en is er een persbericht verspreid om studenten te informeren.

Tussen 2010 en 2013 waren er jaarlijks gemiddeld nog 450 meldingen. In de afgelopen vijf jaar daalde dat zeer fors, naar ruim zestig per jaar. Dit jaar zit het aantal meldingen weer in de lift. Een verklaring voor de schommelingen heeft het ministerie niet.

Zwelling

De infectieziekte wordt veroorzaakt door het bofvirus, dat in de keel van een besmet persoon zit. De ziekte begint vaak met griepachtige verschijnselen, die gevolgd kunnen worden door een ontsteking van de speekselklieren. Hierdoor ontstaat een zwelling van de wang of hals. De meeste patiënten herstellen binnen een week. In enkele gevallen kunnen complicaties als gehoorschade optreden.

De bof is erg besmettelijk. Besmetting vindt plaats van mens op mens door bijvoorbeeld hoesten of niezen. Het virus kan door een patiënt worden overgedragen vijf dagen voor dat de ziekteverschijnselen beginnen, tot ruim een week daarna. Het is dan ook niet vreemd dat het virus juist studenten, die dicht op elkaar leven, in zijn greep houdt.

Bescherming

De meeste patiënten zijn volledig gevaccineerd. Bij een deel van de jongvolwassenen neemt de bescherming van de vaccinatie tegen de bof af. Zo kunnen mensen die ingeënt zijn alsnog de bof krijgen. Wel zijn gevaccineerden beter beschermd tegen complicaties. Door twee inentingen ontstaat meestal een goede bescherming tegen de ziekte.