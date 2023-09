Na maandag is het gedaan met hitterecords: kans op onweer en gladheid

Kabinet is statiegel­del­len­de zat: ‘Er zijn gewoon niet genoeg inzamelau­to­ma­ten’

De chaos rond het inzamelen van blikjes en flesjes is zo groot, dat het kabinet direct maatregelen eist. Het moet voor consumenten veel makkelijker worden om statiegeldverpakkingen in te leveren. Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA, milieu) is ‘ronduit teleurgesteld’ over onder meer over het aantal inzamelpunten. ,,Er is echt nog werk aan de winkel.”