Na noodkreet draagt hoofdaanklager beveiliging familie Nabil B. over

Eerste officiële storm in ruim een jaar gemeten in het noorden van het land

In het noorden van het land is de eerste officiële storm van dit jaar gemeten. Op Vlieland, bij IJmuiden en rond de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad werd tussen 13 uur en 14 uur gemiddeld windkracht 9 gemeten, meldt onder meer Weerplaza. Het is meer dan een jaar geleden dat er een officiële storm was in Nederland