Na onrust gaat omstreden rubber langzaam in de ban: ‘Gemeenten kiezen door milieu, clubs door geld’

Eigenaar weigert voor hond met ernstige huidaller­gie te zorgen, overheid grijpt in: ‘Dier heeft intense jeuk’

Een hond met een zeer ernstige huidallergie is vrijdag weggehaald bij zijn baasje omdat deze weigerde voor het dier te zorgen. Het dier is overgebracht naar een geheime opvangplek waar de hond de zorg krijgt die nodig is.

26 januari