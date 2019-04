Na oom vergrijpt ook vader zich aan meisje (17): ‘Ze heeft me verleid’

,,Bijzonder wrang dat juist de man bij wie ze geborgenheid zocht na jarenlang seksueel misbruik door een oom zich aan haar vergreep.” Officier van justitie Janine Kramer oordeelt hard over een 55-jarige man uit Medemblik. Die geeft volmondig toe dat hij anderhalf jaar een seksuele relatie met zijn in Geffen woonachtige dochter onderhield. ,,Ze heeft me verleid.”

De Medemblikker hoorde gisteren vier jaar gevangenisstraf tegen zich eisen, waarvan een jaar voorwaardelijk. ,,Da's schrikken", reageerde hij. Het was weliswaar fout wat er was gebeurd, zo verklaarde hij, maar daar was zijn dochter in feite net zo schuldig aan als hij. ,,We waren verliefd op elkaar en het initiatief voor seks kwam regelmatig ook van haar kant.”

Wederzijdse instemming

Zijn advocaat prees de man om zijn openhartigheid. ,,In een zedenzaak maak je dat zelden mee. Ja, mijn cliënt heeft ontucht gepleegd met zijn dochter. Maar het was steeds met wederzijdse instemming.” Hij pleitte ervoor om de op te leggen straf niet langer te laten duren dat de tijd die zijn cliënt al in hechtenis zit. De man werd op 28 december aangehouden en zit sindsdien in het huis van bewaring in Grave.

Quote Fysiek geweld is geen voorwaarde om van verkrach­ting te spreken Janine Kramer, Officier van justitie

Officier van justitie Kramer spreekt echter niet van ontucht maar verkrachting, voor een deel gepleegd in een periode dat het slachtoffer minderjarig was. ,,Bij verkrachting is het niet altijd noodzakelijk dat er geweld gebruikt wordt. De verdachte heeft zijn fysieke en psychische overwicht gebruikt om zijn dochter te misbruiken. Dit terwijl hij wist dat het een zeer kwetsbaar meisje betrof. Hij heeft in 2015 nota bene zelf aangifte bij de politie van het jarenlange misbruik dat haar eerder was overkomen door een oom en diens vriend.” De twee mannen die het meisje en haar zusje op jonge leeftijd misbruikten zijn onlangs door de rechtbank veroordeeld. De zaak loopt nog in hoger beroep.

Verkeerd

Het Geffense meisje en haar biologische vader leerden elkaar pas in 2014 kennen. De man had haar voor het laatst gezien toen zijn dochter 8 maanden oud was. Haar broer en zus spoorden hun vader op latere leeftijd op. Kort nadat het contact was hersteld, trok het toen 17-jarige meisje bij haar vader in. Die woonde indertijd in het Twentse Bentelo. Al snel daarna deelden de twee het bed. ,,Ik wist dat het verkeerd was wat we deden en had beter moeten weten.”

Het meisje liet een verklaring voorlezen waarin ze aangaf dat ze met meerdere trauma's worstelt na de opeenvolgende misbruikzaken. ,,Ik heb alle vertrouwen in mensen verloren en tegelijk ben ik bang om alleen te zijn. Ik slaap slecht en ben bang voor elke man. Het maakt me geestelijk en lichamelijk kapot."