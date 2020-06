Na regen komt zonneschijn: komende week lekker weer in Oost-Nederland

Goed nieuws voor zonaanbidders: vandaag en morgen is het nog even doorbijten met flinke regenbuien, maar vanaf komend weekend wordt het geleidelijk aan zonniger. In de loop van volgende week kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden. Ook in Oost-Nederland zal het kwik oplopen.

,,Vanaf maandag breekt een droge periode aan met zomerse omstandigheden”, vertelt Diana Woei, meteoroloog bij Weerplaza. ,,Woensdag en donderdag worden waarschijnlijk de warmste dagen met in het zuiden kans op tropische waarden.”

Woei en haar collega’s schatten de kans dat het kwik boven de 30 graden zal schieten op 30 tot 40 procent. De kans is dat in Oost-Nederland gebeurt is minder groot. In Deventer, Apeldoorn, Zwolle zal de temperatuur naar verwachting oplopen tot 27 graden op donderdag.

Regen

Voordat het zover is, krijgen we wel nog met wat fikse buien te maken. ,,Ik zou vandaag de regenradar goed in de gaten houden”, adviseert de weervrouw. Gisteren regende het op veel plekken al flink, wat in verschillende plaatsen, waaronder Rijssen, voor wateroverlast zorgde. ,,Vandaag zou er best nog meer water uit de lucht kunnen vallen.”

De kans op flinke regenbuien is volgens Woei het grootst in de zuidelijke provincies, maar ook in de Achterhoek worden er stevige buien verwacht. ,,Morgen krijgen we te maken met de restanten van de buien die vandaag ontstaan. Het is overwegend bewolkt met ‘s ochtends in het noorden regen.”

Vanaf vrijdag gaan we weer richting een zonnige periode. ,,De temperatuur is dan wel wat lager dan vandaag, rond de 19 tot 22 graden.” Zaterdag, op de langste dag van het jaar, begint de astronomische zomer en die wordt afgetrapt met stijgende temperaturen en meer zon. ,,Zondag wordt het weer wat warmer en vanaf maandag wordt het weer echt zomers.”