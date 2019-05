Na spectaculaire ‘witwasbruiloft’: celstraf voor hem, taakstraf voor haar

Verdiend met ‘sloopgoud’

Faysal L. beweerde in de rechtbank dat hij al het geld eerlijk had verdiend, voornamelijk met de handel in ‘sloopgoud’. Het Openbaar Ministerie kwam na onderzoek tot de conclusie dat dat niet waar was. Justitie zei aanwijzingen te hebben dat L. actief is in de drugshandel, maar kon geen concrete verdenking op tafel leggen. Justitie eiste twee jaar cel tegen hem en één jaar tegen zijn ex-vrouw. Die zei op de zitting dat ze altijd had gedacht dat haar man zijn geld op een eerlijke manier had verdiend. In de woning werden ook wapenonderdelen en munitie gevonden. L.zei daar niets van te weten, maar de rechtbank noemt dat ongeloofwaardig.