Na tien jaar rondlopen op scholen zal het onderwijs niet blij zijn met mijn eerlijke conclusie

Chaos in Bennekom, waar de ene na de andere auto het water in rijdt

Chaos aan de Parklaan bij Bennekom, waar de ene na de andere auto (bijna) in het water rijdt. Vanwege de aanleg van deze nieuwe ontsluitingsweg van Ede is het al sinds september 2020 niet meer mogelijk om daar de oprit van de snelweg naar Arnhem te nemen. Door gewenning of mogelijke verouderde navigatiesoftware belandden verschillende automobilisten in het water.

15 januari