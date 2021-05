Na twee dagen eindexamens staat LAKS-klachtenteller boven de 60.000

Dinsdag kwamen met name veel klachten binnen over geschiedenis op de havo: 8447 tegen ongeveer 3000 in 2019. Enkele onderwerpen in het examen waar dieper op wordt ingegaan, weken af van andere jaren. Daarom konden leerlingen minder goed oefenen met behulp van examens van voorgaande jaren. Eindexamenleerlingen geschiedenis op het VWO hadden daar geen last van. Het aantal klachten over dat examen lag dan ook flink lager: 1500.